закрыть
7 ноября 2024, четверг, 10:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Самый дешевый седан Mercedes показали до премьеры

4
  • 7.11.2024, 9:41
  • 1,484
Самый дешевый седан Mercedes показали до премьеры

В авто встроен искусственный интеллект.

Новый Mercedes CLA 3 поколения станет самым дешевым седаном немецкой компании. Автомобиль 2026 модельного года показали в сети до официальной премьеры.

Официально внешность модели Mercedes CLA 2026 пока засекречена, но в Carscoops подготовили свой вариант дизайна, который основан на стиле концепта-предвестника и предсерийных прототипов. Сообщается, что машину оснастят китайским двигателем.

В салоне Mercedes CLA ожидается огромный центральный монитор современного информационно-развлекательного комплекса MBUX, который будет работать на базе искусственного интеллекта.

Известно, что новый Mercedes-Benz CLA на платформе MMA получит полную гамму силовых установок. Ранее сообщалось, что автомобиль предложат в бензиновой, дизельной, гибридной и полностью электрической модификациях. При этом в спецификации появится 2-литровый двигатель, который разработан Geely совместно с Renault.

Благодаря использованию современной модульной архитектуры Mercedes Modular Architecture, следующий CLA впервые получит полностью электрическую силовую установку в дополнение к ассортименту модификаций с двигателями внутреннего сгорания. Премьера ожидается до конца 2024 года или в самом начале 2025-го.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко и Путин не переживут новый срок Трампа
Лукашенко и Путин не переживут новый срок Трампа Наталья Радина
Неспящие в Бресте
Неспящие в Бресте Ирина Халип
Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко