WSJ раскрыла подробности плана Трампа по остановке войны в Украине 4 7.11.2024, 9:54

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Он перекликается с заявлениями избранного вице-президента Джэй Ди Вэнса.

Газета Wall Street Journal рассказала о плане завершения войны в Украине, который советники предлагают Дональду Трампу. Издание ссылается на источники и утверждает, что план обсуждается в переходной администрации избранного президента.

Он включает заморозку нынешней линии фронта и объявления демлитиразированной зоны вдоль нее. При этом газета отмечает, что не ясно, кто будет обеспечивать безопасность этой линии, так как один из источников исключил использование американских войск, контингентов ООН и других финансируемых США организаций.

Украина при этом откажется от планов вступления в НАТО минимум на 20 лет.

США продолжат снабжать Украину вооружениями. Анонимный члены команды Трампа сказал WSJ, что США могут обучать военных и оказывать другую поддержку, но заниматься эти будут в первую очередь страны Европы.

«Мы не посылаем американских мужчин и женщин поддерживать мир на Украине. И мы не платим за это. Попросите поляков, немцев, англичан и французов этим заняться», — приводит издание слова источника.

WSJ обращает внимание, что такой подход перекликается с сентябрьскими заявлениями избранного вице-президента Джэй Ди Вэнса.

По информации газеты, Трамп получил разные предложения советников, но не одобрил конкретный план. WSJ отмечает, что за влияние на новую политику нового президента США будут соперничать фракции с разными взглядами.

Надо отметить, что ранее РФ высказывалась против сценария «заморозки» конфликта.

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