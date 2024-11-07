Алексей Протас продолжает блистать в НХЛ 2 7.11.2024, 10:01

Фото: Getty Images

Белорус забросил пятую шайбу в сезоне.

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» дома одолел «Нэшвилл Предаторз» — 3:2.

В составе столичной команды белорусский форвард Алексей Протас играл на левом фланге первого звена. Его партнерами стали Александр Овечкин и Дилан Строум, пишет «Белорусский хоккей».

На 36-й минуте встречи Протас забросил свою пятую шайбу в сезоне. Помимо Протаса, отличились Коннор Макмайкл и Александр Овечкин.

Протас провел на льду 11 минут 40 секунд (из них 34 секунды в большинстве), забросил шайбу, нанес 2 броска и заработал показатель полезности «+2».

В текущем сезоне на счету Протаса 12 игр, 12 (5+7) очков, показатель полезности «+8» и 4 штрафные минуты.

«Вашингтон» с 18 очками после 12 игр занимает 3-е место в таблице Восточной конференции.

Следующий матч «Кэпиталз» проведут 9 ноября дома против «Питтсбурга».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com