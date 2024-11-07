Странное ДТП произошло в Брестской области 1 7.11.2024, 10:12

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Оторвавшийся прицеп привел к трагедии.

Странное ДТП произошло в Брестской области: погибли два человека.

Трагедия произошла вчера около 23:00, сообщает пресс-служба МВД.

29-летний житель Столинского района за рулем микроавтобуса Mercedes с прицепом двигался по автодороге «Ивацевичи — Пинск — Столин».

Недалеко от агрогородка Плешчицы прицеп отцепился от автомобиля и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Ford, за рулем которого находился 28-летний водитель.

37-летний и 62-летний пассажиры легкового автомобиля (минчане) погибли. Водитель и 37-летняя пассажирка Ford были госпитализированы.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, МЧС, следственно-оперативная группа.

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