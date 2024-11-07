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Администрация Байдена хочет успеть направить Украине $6 млрд до инаугурации Трампа

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  • 7.11.2024, 10:22
Администрация Байдена хочет успеть направить Украине $6 млрд до инаугурации Трампа

В срочном порядке.

Администрация действующего президента США Джо Байдена планирует «срочно» передать Украине последние $6 млрд, которые остались для ее поддержки. Об этом 6 ноября в соцсети X сообщил репортер по вопросам национальной безопасности американского издания Politico Джек Деч.

По его словам, это хотят сделать до инаугурации Дональда Трампа, победившего на президентских выборах от Республиканской партии, из-за опасений, что после его прихода к власти Вашингтон прекратит военную помощь Киеву.

«Команда, которая покидает должность, готовится к прекращению потока оружия, когда Трамп вступит в должность», – написал Деч.

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