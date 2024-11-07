Беременные женщины остались без важного препарата в регионах РФ и оккупированном Крыму 3 7.11.2024, 10:36

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Его нет в наличии и в крупных интернет-аптеках.

Российские регионы начали сталкиваться с нехваткой или полным отсутствием антирезусного иммуноглобулина, который крайне важен для беременных женщин с отрицательным резус-фактором крови, пишет «Коммерсант».

По данным издания, проблемы с препаратом возникли в Санкт-Петербурге, Ярославской и Пензенской областях, Красноярском крае и оккупированном Крыму. Нет в наличии средства и в крупных интернет-аптеках «Еаптека», Asna и «Здравсити».

«К сожалению, сегодня резус-иммунизация не может быть проведена из-за временного отсутствия этого препарата и его аналогов как в государственных медучреждениях Пензенской области, так и на всей территории России», — заявили «Коммерсанту» в минздраве региона.

Препарат относится к жизненно важным и положен всем резус-отрицательным женщинам с 28-й недели. Как пояснил акушер-гинеколог Алексей Черников, плод может унаследовать резус-фактор как от отца, так и от матери. Если оба родителя или даже только мать имеют положительный резус, то опасности нет. Но если у женщины он отрицательный, а у мужчины положительный, то плод может унаследовать резус-положительную принадлежность.

«При смешивании резус-положительной крови плода и резус-отрицательной крови матери в ряде ситуаций — роды, отслойка плаценты, начавшийся выкидыш, аборт, биопсия пуповины плода и так далее — возникает угроза здоровью. Например, повышаются риски развития гемолитической болезни у новорожденного», — пояснил Черников. Чтобы этого не произошло, необходимо вводить антитела в организм матери на 28–30-й неделях беременности.

В России зарегистрированы четыре препарата антирезусного иммуноглобулина, три из которых производятся за рубежом. Почти половину рынка (49,2%) в 2023 году занимал препарат «Иммуноро Кедрион» итальянской Kedrion Biopharm. На втором месте «Камроу» от израильской Kamada (32,5%). Еще 14% поставила международная CSL Behring — производитель препарата «Резогам Н». Оставшиеся 4,3% приходились на российский препарат от ивановской областной станции переливания крови.

На протяжении многих лет потребность в иммуноглобулине закрывали импортные препараты, но в 2024 году наступил «кризисный момент», так как себестоимость препарата выросла, говорит директор по развитию компанию RNC Pharma Николай Беспалов. По его словам, во всем мире не хватает плазмы, из которой его производят. Еще одна проблема заключается в том, что препарат входит в список ЖНВЛП и цена на него в России зафиксирована, поэтому поставщики не имеют возможности поднять тариф. «Им просто неинтересно продавать в нашей стране препарат по предлагаемому ценнику, учитывая, что производить стало значительно дороже», — отметил Беспалов.

В Росздравнадзоре заявили, что с начала года в гражданский оборот поступило более 86 тыс. упаковок препарата. Данные системы маркировки лекарств показывают, что остатки составляют 46 тыс. упаковок, уточнили в ведомстве. При этом РБК ранее писал, что в первой половине 2024 года поставки антирезусного иммуноглобулина в Россию сократились на 71% год к году — до 48 тыс. упаковок.

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