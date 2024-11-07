«Путину придется давать «заднюю» 1 7.11.2024, 10:40

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Дональд Трамп

Это лишь вопрос сильных решений.

Несмотря на то, что новоизбранный президент США Дональд Трамп в свое время пригрозил президенту РФ Владимиру Путину, что «ударит по центру чертовой Москвы», если Путин решится на вторжение в Украину, это не значит, что его угроза будет выполнена, а украинцев еще ждут много «неприятных» заявлений от Трампа. Такое мнение в интервью «24 каналу» высказал экс-глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"Это заявление очень в стиле Дональда Трампа. Первое, что я думаю мы все должны помнить, — это то, что не нужно никого демонизировать или возводить в какой-то суперпозитивный культ. Для Трампа главное делать проекцию своей силы внутри и снаружи США. Он будет руководствоваться очень важным принципом — ему надо показать, что он сильнее Байдена. Если это заявление понравилось украинцам, то должен предупредить, что будет много заявлений, которые не будут нравиться украинцам. Они будут вызывать у нас раздражение, эмоции, но все надо воспринимать спокойно», — сказал Кулеба.

Он добавил, что заявления Трампа особо на Путина не действуют, но если США пойдут на конкретные решения от США, которые будут демонстрировать, что это заявление имеет свое развитие, тогда Путин начнет очень быстро реагировать.

«Мы знаем, что Путин способен давать «заднюю», поэтому это лишь вопрос сильных решений. Почему таких сногсшибательных решений нет сейчас? Я уже ответил на этот вопрос — нет стратегии. Украина уже достигла большого результата, ведь сейчас впервые в истории с 1991 года на наше государство ни Европа, ни США не смотрят через «российские очки». Раньше всегда нас уважали, уважали, хлопали по плечу, сжимали в объятиях, но любое историческое решение опиралось на то — а что скажет Москва, а что подумает Путин?», — сказал экс-министр МИД.

Он добавил, что сейчас Украину начали воспринимать как самодостаточного партнера, а РФ нужно лишить ее имперской природы.

«Если побеждает Украина, это конец российского имперского проекта, Россия больше не будет империей. Если побеждает Россия, то не будет украинской государственности. То есть мы, как государство, перестанем существовать. Вот что на самом деле на кону. Для нашей победы нужно, чтобы мы были сильными внутри. И основной фокус, еще раз подчеркиваю, не на партнерах должен быть. Партнеры могут только дополнять нашу внутреннюю силу», — сказал Дмитрий Кулеба.

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