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«Особенный гений»: как Маск помог Трампу победить

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  • 7.11.2024, 10:57
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«Особенный гений»: как Маск помог Трампу победить

В The Times объяснили.

Американский миллиардер, владелец Tesla и X Илон Маск агрессивно поддержал избранного президента США Дональда Трампа, в частности из-за дезинформации. Впрочем, у него могут быть собственные цели, пишет The Times.

«Особенный гений»

На фоне новостей о победе Трампа Илон Маск выложил в соцсети X мем, на котором он тащит свои вещи в Овальный кабинет Белого дома. Сейчас отношения между новоизбранным президентом и самым богатым человеком в мире кажутся крепче, чем когда-либо, несмотря на то, что ранее Трамп называл Маска «плохим художником». В своей речи о победе он назвал Маска «особенным гением», которого необходимо «защищать».

Хотя шли разговоры о том, что Маск может помочь Трампу сократить государственные расходы, критики предполагают, что миллиардер ожидает от 47-го президента США возврата своих вложений. Маск поддержал кампанию Трампа летом, появлялся на митингах и выделил почти 119 миллионов долларов на политические нужды.

Отец Маска Эррол выразил мнение, что его сын стал ключевой фигурой для Трампа: «Я думаю, что Илон стал переломным моментом для Трампа. Люди верят в Илона, поэтому если Илон верит в Трампа, то люди верят и в Трампа. Пришло время Америке навести порядок, и Илон поможет в этом».

Маск может стать важной фигурой в Белом доме, что вызывает беспокойство у критиков, которые обвиняют его в распространении конспирологических теорий через его соцсеть. Беспокойство разделяет и бывшая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она заявила, что Маск «пропагандист дезинформации» и теперь может иметь прямую связь с Овальным кабинетом.

Личная польза

Несмотря на то что Трамп критически относится к электромобилям и обещал отменить экологическую политику Байдена, его экономическая политика может защитить Tesla от конкуренции с более дешевыми китайскими импортерами. Кроме того, Маск уже является одним из главных поставщиков для Пентагона, получая миллиарды долларов на оборонные проекты от Tesla и SpaceX.

Чтобы обезопасить себя на случай эскалации между Китаем и Тайванем, Маск распорядился перенести цепочки поставок SpaceX с Тайваня, и, как сообщает Reuters, некоторые поставщики уже переместили производство во Вьетнам.

Тайвань имеет значительное влияние в глобальных цепочках поставок технологий, производя 60% мировых полупроводников, а любой конфликт с Китаем серьезно повредит как тайваньской, так и американской экономикам.

Во время своего первого президентства Трамп выступил против идеи, что торговля с Китаем выгодна для США, подчеркивая, что аутсорсинг уничтожил рабочие места в Америке. Теперь он обещает ввести новые пошлины на китайские товары, чтобы восстановить промышленность США.

Требования Маска к поставщикам выводить производство из Тайваня могут быть началом процесса, направленного на уменьшение зависимости от острова, что может сделать его более уязвимым к возможной агрессии со стороны Китая.

Экономические интересы Маска в Китае значительны: в прошлом году он продал там автомобили Tesla на сумму 22 миллиарда долларов. Он также имеет большой завод в Шанхае, получающий китайские субсидии. Несмотря на жесткие комментарии Маска об американской политике, он всегда сдержан в своих высказываниях о Китае.

Маск также отменил многие ограничения против языка вражды на X и вернул ранее заблокированные аккаунты, включая аккаунт Трампа. С момента, когда Маск поддержал кампанию Трампа, он также усилил распространение фейковых новостей и слухов о выборах.

Отец Илона Маска считает, что Трамп только выиграет, привлекая Илона в команду: «Илон невероятно занят несколькими многомиллиардными проектами, но он всегда найдет время для поддержки Трампа, если тот будет нуждаться в его консультациях».

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