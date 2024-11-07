Налоговая объявила о «рейдах» по всей Беларуси

Налоговая объявила о «рейдах» по всей Беларуси2
- 7.11.2024, 11:21
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Кому ждать «гостей»?
В министерстве по налогам и сборам Беларуси (МНС) сообщили, что начали по всей стране «контрольные мероприятия». Там уточнили, что длиться они будут до конца 2024 года, пишет «Телеграф».
Речь идёт о контроле за белорусскими магазинами и другими видами бизнеса, где принимают наличные от белорусов.
В МНС предупредили, что будут проверять правильное использование платежных терминалов, маркировки товаров контрольными знаками и другое. Особое внимание пообещали уделить магазинам.
«Обращаем внимание на то, что при ведении административных процессов в отношении субъектов хозяйствования, допустивших нарушения законодательства, будут учитываться принятые ими меры по замене кассового оборудования», — сообщили в МНС.
В ведомстве пригрозили «максимальной ответственностью» тем, кто «не принял надлежащие меры по замене кассового оборудования».