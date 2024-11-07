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Налоговая объявила о «рейдах» по всей Беларуси

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  • 7.11.2024, 11:21
  • 5,296
Налоговая объявила о «рейдах» по всей Беларуси

Кому ждать «гостей»?

В министерстве по налогам и сборам Беларуси (МНС) сообщили, что начали по всей стране «контрольные мероприятия». Там уточнили, что длиться они будут до конца 2024 года, пишет «Телеграф».

Речь идёт о контроле за белорусскими магазинами и другими видами бизнеса, где принимают наличные от белорусов.

В МНС предупредили, что будут проверять правильное использование платежных терминалов, маркировки товаров контрольными знаками и другое. Особое внимание пообещали уделить магазинам.

«Обращаем внимание на то, что при ведении административных процессов в отношении субъектов хозяйствования, допустивших нарушения законодательства, будут учитываться принятые ими меры по замене кассового оборудования», — сообщили в МНС.

В ведомстве пригрозили «максимальной ответственностью» тем, кто «не принял надлежащие меры по замене кассового оборудования».

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