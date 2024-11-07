В Беларуси подорожали доллар и евро 7.11.2024, 11:37

2,218

Где еще можно купить валюту по выгодному курсу?

Доллар и евро на нынешней неделе преимущественно дорожали на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи. На сайте «Зеркало» посмотрели, в каких банках выгоднее всего покупать доллары, а в каких — евро.

Выше всего курс продажи банками доллара — 3,355 рубля («Приорбанк»), а ниже всего — 3,32 рубля («БСБ Банк»).

Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «Банк РРБ», «БСБ Банк», «Статусбанк» — 3,313 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 3,67 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — в «БСБ Банке» (3,587 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в «Статусбанк» — 3,581 рубля.

Курс покупки банками российского рубля выше всего в «БСБ Банк», «Статусбанк» — 3,397 рубля за 100 российских рублей.

Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,499 рубля за 100 российских рублей («БНБ-Банк»), а самый низкий — 3,413 рубля («БСБ Банк», «Статусбанк»).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com