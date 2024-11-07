В Беларуси подорожали доллар и евро
- 7.11.2024, 11:37
- 2,218
Где еще можно купить валюту по выгодному курсу?
Доллар и евро на нынешней неделе преимущественно дорожали на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи. На сайте «Зеркало» посмотрели, в каких банках выгоднее всего покупать доллары, а в каких — евро.
Выше всего курс продажи банками доллара — 3,355 рубля («Приорбанк»), а ниже всего — 3,32 рубля («БСБ Банк»).
Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «Банк РРБ», «БСБ Банк», «Статусбанк» — 3,313 рубля.
Самый высокий курс продажи банками евро — 3,67 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — в «БСБ Банке» (3,587 рубля).
Евро выгоднее всего сдавать в «Статусбанк» — 3,581 рубля.
Курс покупки банками российского рубля выше всего в «БСБ Банк», «Статусбанк» — 3,397 рубля за 100 российских рублей.
Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,499 рубля за 100 российских рублей («БНБ-Банк»), а самый низкий — 3,413 рубля («БСБ Банк», «Статусбанк»).