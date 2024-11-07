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«Газпром» окончательно обанкротят?

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  • Владимир Омелян
  • 7.11.2024, 11:40
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«Газпром» окончательно обанкротят?

Первые «ласточки» из ЕС.

Первые более полумиллиарда евро ушли в казну Германии в рамках компенсации за не полученный от России газ. В целом Газпром должен выплатить странам ЕС более 20 млрд евро. Банкротство близится?

В Европе впервые конфисковали деньги «Газпрома» за нарушение газовых контрактов.

Деньги, принадлежавшие «Газпрому», впервые были конфискованы в Евросоюзе в рамках многомиллиардных исков, поданных против российской компании из-за прекращения поставок газа в 2022 году.

Немецкий концерн Uniper, в прошлом крупнейший покупатель российского газа в Германии, получил компенсацию и передал правительству 530 млн евро «в рамках спора с «Газпромом» о возмещении убытков».

Эти деньги – платеж «Газпрому» за август 2022 года. Uniper не стала перечислять эти средства в Россию, поскольку «Газпром» отказался поставлять газ в контрактных объемах.

Эти средства поступили в казну Германии компенсацией за финансовую помощь, которую немецкое правительство предоставило Uniper, когда та осталась без ключевого поставщика газа и едва не стала банкротом. Всего на ее спасение было выделено более 13,5 млрд. евро.

Немецкая компания в конце 2022 года подала иск к Газпрому с требованием компенсировать потери от нарушения контрактных обязательств. В июне 2024 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск и обязал «Газпром» выплатить $14 млрд в пользу Uniper.

В целом не менее 19 компаний из 11 европейских стран подали иски к «Газпрому» на сумму более $20 млрд.

Владимир Омелян, «Телеграм»

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