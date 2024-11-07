«Потратили меньше, чем вышло бы за традиционную свадьбу» 7.11.2024, 11:48

Белорусы отправились в 30-дневный трип по Европе вместо свадебного путешествия.

Свадебные традиции постепенно отходят на второй план, и молодые люди все чаще предпочитают скромные посиделки пышному банкету. Cэкономленные деньги можно потратить, например, на длинное путешествие, как сделали Максим и Даша. Вместо того чтобы устраивать свадьбу с кучей гостей и банкетом, они выбрали 30-дневный трип по Европе.

CityDog.io узнал, сколько это стоило и что удивило их в поездке.

Максим и Даша решили не тратить деньги на пышную свадьбу и традиционный медовый месяц где-нибудь в отеле, а вложить их в путешествие по Европе. План был таким: проехать из Минска до Позитано, живописного города в Италии на Амальфитанском побережье, а по дороге останавливаться в не менее красивых местах и много гулять.

– Мы давно знали, что не хотим традиционной свадьбы с банкетом, тортом и множеством гостей, – рассказывает пара. – Мы оба любим путешествия, нам ближе открытия и приключения, чем застолья и сидение за столом с родственниками. Поэтому вместо привычного медового месяца в отеле мы решили отправиться в автотур по Европе. После росписи мы практически сразу начали готовиться к поездке.

Бюджет был около 5000 евро – в эту сумму входило жилье, еда и небольшие покупки по дороге. О решении мы ни разу не пожалели: даже на обычную свадьбу, думаем, мы потратили бы больше, а так впечатления получились ярче, это точно. Родственники, конечно, были удивлены, но поддержали наш выбор.

К поездке мы готовились довольно тщательно: взяли в машину надувной насос, запаску, даже подушки из дома – на них нам удобнее спать. Еще прихватили гриль, надеясь устраивать пикники, но на это не хватило ни времени, ни сил. Зато неожиданно хорошим решением было взять самокат: на нем мы добирались до центра Позитано, избегая дорогой парковки и проблем с проездом на машине на узких улочках.

О маршруте: «Планировали проезжать каждый день 500–600 км»

– Свой маршрут мы планировали так, чтобы проезжать каждый день 500–600 км. Так мы не слишком сильно уставали в дороге и успевали доехать из одного города в другой. В основном мы старались делать длинные переезды, чтобы потом было достаточно времени остановиться на пару дней и как следует посмотреть город, где оказались. Правда, бывало, так уставали, что просто спали в машине пару часов – это помогало немного восстановиться.

В Италии мы хотели исследовать побережье, но из-за простуды сократили маршрут, однако все же успели побывать в Пизе, Помпеях и Позитано. Обратный путь пролегал через Австрию, Сан-Марино, Чехию и Польшу. За месяц мы проехали около 7500 км. Сейчас понимаем, что в будущем стоит включать в маршрут меньше городов, чтобы лучше отдохнуть и больше насладиться поездкой.

Жилье мы бронировали заранее – так выходило дешевле. Средняя стоимость еды и топлива выходила около 50–60 евро в день, иногда больше, когда завтракали в кафе или заезжали в туристические места, где цены выше.

На дорогах тоже иногда удавалось немного сэкономить: например, в Польше мы думали, что платные дороги будут повсюду, но нашли альтернативные маршруты через небольшие деревни. Правда, мы не рассчитали, что там стоит ограничение скорости всего 30–40 км/ч и движение довольно плотное. Из-за этого мы потеряли довольно много времени.

О сложностях в дороге: «На серпантине пришлось сесть за руль без прав»

За рулем практически все время был Максим. Как рассказывает Даша, она тоже планировала сменять его в дороге, но не успела получить права перед поездкой из-за нескольких задержек. В итоге Максим был единственным водителем, хотя и предлагал девушке несколько раз сесть за руль на платных дорогах, где нет полиции.

– Был только один случай, когда я все же решилась вести машину, – вспоминает Даша. – Мы ехали по серпантину, и Максиму вдруг стало плохо: голова закружилась, начало подташнивать. Тогда я и взялась за руль.

Когда я стояла на развилке, где нужно было пропустить другие машины, я не понимала, кого именно и когда. Тут мимо проехал пожилой итальянец и на своем языке начал меня подгонять и активно жестикулировать. Было немного страшно, зато после такого опыта стало более спокойно садиться за руль где-то еще.

Вдобавок тогда мы немного сбились с пути и случайно заехали в очень красивый городок, поднявшись выше по серпантину, откуда открывались невероятные виды.

«На берегу озера Комо встретили белоруса, который уже несколько лет живет в Италии»

– В нашем путешествии мы заранее отметили основные точки, которые хотели посетить. Но на деле маршрут строился спонтанно: где-то проезжали красивые места и останавливались, чтобы рассмотреть поближе, а где-то уже в городе узнавали о достопримечательностях, если позволяло время.

Так, например, мы случайно наткнулись на храм Мадонны велогонщиков. Представьте: заходишь в храм, а внутри велосипеды, медали, кубки, флаги разных стран – все это в окружении величественной архитектуры. Оказывается, именно там проходят или начинаются великие велогонки. Папа Римский даже освятил это место.

Когда мы добрались до озера Комо, решили искупаться. Правда, мы немного не учли, что озеро всегда остается холодным, где-то 15-16 градусов. Вода была настолько ледяной, так что уже через пару минут свело руки и ноги.

Там же мы случайно встретили белоруса, который сейчас живет в Италии. Он подошел, заговорил с нами, и на минутку мир показался меньше – своих, оказывается, можно встретить даже в самых неожиданных местах.

Про разочарования: «Было грязно»

– Среди стран нас особенно удивили дороги: в Чехии, например, они идеальные, с кучей суперкаров. Видно, что страна богатая. В Австрии мы проезжали тоннели, автобаны, и горные перевалы – там природа буквально захватывает дух. В одном из национальных парков нашли огромное горное озеро с кристально чистой водой и трехступенчатым водопадом.

Но были и неожиданные открытия. В Италии, например, мы обратили внимание на обочины. Почему-то казалось, что Европа должна быть безупречно чистой. На самом деле всё немного не так: несколько раз даже видели, что кто-то выбрасывал мусор прямо из окна машины. Это чуть-чуть разочаровало.

Это было наше первое продолжительное путешествие – раньше мы выезжали на пару дней, максимум на неделю. Мы слышали, что подобные поездки проверяют отношения на прочность: многие пары ссорятся или даже устают друг от друга в таких условиях. Но нас это не коснулось. Мы уже давно вместе, и даже в путешествии у нас почти не возникало конфликтов. Мы не уходили гулять по отдельности – наоборот, проводили все время вместе, изучая новые места.

«После возвращения в Минск решили снова уехать»

– После возвращения в Беларусь нам было грустно – каждый раз, когда приезжаем обратно, у нас нет сильного чувства ностальгии. Поэтому буквально через пару месяцев мы отправились в Азию. Сначала были на Бали, а сейчас во Вьетнаме.

Сравнивать путешествия по Азии и Европе сложно: это совершенно разные миры. В Европе комфортно, если у тебя большой бюджет, а в Азии удается жить в рамках привычных для нас трат – примерно как в Минске. Мы работаем удаленно и пользуемся возможностью не привязываться к месту.

Из планов – остаться во Вьетнаме до лета, а затем снова съездить в Минск. Что будет потом, будем смотреть по обстоятельствам.

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