Украина может сделать Трампу выгодное предложение 1 7.11.2024, 11:57

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Дипломат рассказал детали.

Дональд Трамп - это вызов для Украины, но также и новые возможности. Теперь, когда его избрали президентом США, украинцам нужно убрать эмоции и думать о новой стратегии с новой администрацией, а также обдумывать варианты, как встроить свою страну в стратегические приоритеты Соединенных Штатов.

Украине прежде всего надо думать над тем, что можно предложить Трампу. Но это должны быть не общие тезисы или какие-то концепции, которые «летают в облаках», а очень конкретные вещи. Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, сообщает OBOZ.UA.

«Он предприниматель, человек, который считает все на калькуляторе, который четко и ясно понимает, что он заработает или не заработает и от чего. Поэтому я думаю, что сегодня главная задача украинской власти - дать ему очень-очень-очень конкретные предложения, на которых он может заработать», - отметил Огрызко.

По его словам, Украина точно имеет несколько конкретных предложений, которые могла бы предложить Трампу. Первое касается производства оружия.

«Например, производство оружия для Украины. Это тема, которая может предоставить сотни миллиардов долларов для американской экономики. Вернуться к теме лендлиза, что снова будет означать, что американская экономика начнет работать для того, чтобы обеспечить Украину соответствующим оружием. Вернуться к теме, о которой упоминал бывший государственный секретарь США Майк Помпео, о том, что после завершения войны украинские вооруженные силы могут заменить часть американских войск в Европе, опять же, сэкономив США деньги», - рассказал экс-министр иностранных дел Украины.

Также, по его словам, можно обсудить с Трампом и тему ядерной энергетики.

«Тема ядерной энергетики - это то направление, которое может дать миллиарды и миллиарды долларов экономике Америки, если она будет работать для нужд атомной энергетики Украины и так далее. То есть на самом деле таких тем есть несколько. Надо сесть, взять лист бумаги, написать, что и как мы можем делать, и немедленно передавать эти предложения президенту Трампу. Вот тогда у нас будет предметный практический диалог», - высказал мнение Огрызко.

В то же время Огрызко отметил, что предвыборные обещания Трампа могут отличаться от того, что он будет говорить и делать после победы на выборах. Поэтому, по словам дипломата, Украина может наладить с администрацией Трампа более позитивный и конструктивный диалог.

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