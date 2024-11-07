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«Это будет очень неприятный сюрприз для Путина»

  • 7.11.2024, 12:13
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«Это будет очень неприятный сюрприз для Путина»

Эксперт рассказал, кто его готовит.

Военный историк Григорий Тамар считает, что появление северокорейцев на фронте может сыграть на руку Украине.

Эксперт ответил на вопрос о том, можно ли сказать, что Северная Корея вступила в войну, когда отправила Путину на подмогу своих солдат: «Если Северная Корея в Украину послала войска, то как это называется? Это уже не предоставление оружия, которое она предоставляла Российской Федерации долгие месяцы, а речь уже идет о том, что конкретные корейцы стреляют в украинцев. То, что они находятся на территории Курской области, а не Украины, мне кажется, не имеет принципиального значения в этой ситуации»

Израильский офицер объяснил, чья реакция на вступление северокорейцев в войну для Украины важнее всего: «Тут важная роль американцев, но еще важно, как отреагирует Южная Корея на это развитие событий, потому что одна из причин, почему послал диктатор Северной Кореи своих солдат в эту «мясорубку», заключается в том, что корейцы пытаются понять, как их армия будет воевать в условиях современной войны. У них нет боевого опыта в условиях современной войны».

После этого Григорий Тамар заинтриговал неожиданным высказыванием: «Южная Корея - это государство с могущественной оборонной промышленностью. Они абсолютно самодостаточны в плане выпуска всех видов вооружений, которые по качеству не уступают качеству производителей западных таких, как США, Германия, Израиль. У них прекрасное оружие. Если сейчас в результате этой всей заварухи Южная Корея предоставит вам свое вооружение, то я хочу посмотреть на развитие событий. Это будет очень неприятный сюрприз для Путина».

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