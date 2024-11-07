«Это будет очень неприятный сюрприз для Путина» 7.11.2024, 12:13

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Эксперт рассказал, кто его готовит.

Военный историк Григорий Тамар считает, что появление северокорейцев на фронте может сыграть на руку Украине.

Эксперт ответил на вопрос о том, можно ли сказать, что Северная Корея вступила в войну, когда отправила Путину на подмогу своих солдат: «Если Северная Корея в Украину послала войска, то как это называется? Это уже не предоставление оружия, которое она предоставляла Российской Федерации долгие месяцы, а речь уже идет о том, что конкретные корейцы стреляют в украинцев. То, что они находятся на территории Курской области, а не Украины, мне кажется, не имеет принципиального значения в этой ситуации»

Израильский офицер объяснил, чья реакция на вступление северокорейцев в войну для Украины важнее всего: «Тут важная роль американцев, но еще важно, как отреагирует Южная Корея на это развитие событий, потому что одна из причин, почему послал диктатор Северной Кореи своих солдат в эту «мясорубку», заключается в том, что корейцы пытаются понять, как их армия будет воевать в условиях современной войны. У них нет боевого опыта в условиях современной войны».

После этого Григорий Тамар заинтриговал неожиданным высказыванием: «Южная Корея - это государство с могущественной оборонной промышленностью. Они абсолютно самодостаточны в плане выпуска всех видов вооружений, которые по качеству не уступают качеству производителей западных таких, как США, Германия, Израиль. У них прекрасное оружие. Если сейчас в результате этой всей заварухи Южная Корея предоставит вам свое вооружение, то я хочу посмотреть на развитие событий. Это будет очень неприятный сюрприз для Путина».

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