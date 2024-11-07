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ВСУ впервые поразили российскую флотилию в Каспийске: последствия

  • 7.11.2024, 12:24
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ВСУ впервые поразили российскую флотилию в Каспийске: последствия

В ВМС Украины объяснили, чем важен этот удар.

Вчера, 6 ноября, дроны Главного управления разведки Минобороны Украины впервые ударили по российской флотилии в Каспийском море, которое соединено каналом с Азовским морем. По словам представителя Военно-морских сил ВСУ, капитана 3-го ранга Дмитрия Плетенчука, оттуда враг перебрасывает боевые корабли по внутреннему каналу и наносит удары с воздуха.

Военный рассказал, что Каспийское море - одна из пяти локаций, где базируется военно-морской флот РФ.

«В целом считается, что у них есть четыре флота и флотилия. Для нас этот бассейн важен тем, что Азово-Черноморский регион, Азовское море имеет соединение с Каспием. Это Волго-Донской судоходный канал, и были факты, когда они перебрасывали в обе стороны некоторые единицы», - рассказал спикер в эфире телемарафона.

По его данным, в Каспийском море также есть российские платформы с ракетоносителями, которые могут запускать морские ракеты типа «Калибр». В то же время пока нет подтвержденной информации об обстрелах Украины с применением кораблей, находящихся в Каспии.

«Каспийское море они (россияне - ред.) чаще используют для нанесения ударов именно с воздуха. То есть они заходят в эту акваторию специально и оттуда у них пусковые рубежи для того, чтобы обстреливать Украину. Делают они это, вероятнее всего, для того, чтобы в случае нештатного схода стареньких достаточно ракет исключить потери среди собственного гражданского населения», - рассказал Плетенчук.

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