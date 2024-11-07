Целевик не приехал работать по распределению, но избавился от большей части долга за учебу 3 7.11.2024, 12:46

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Как это у него это получилось?

Суд Фрунзенского района Минска рассмотрел дело о взыскании денег с выпускника, который учился по целевому направлению. После колледжа молодой человек должен был работать в сельском хозяйстве, но не явился на место распределения. На нем повис огромный долг за учебу, однако парень попал в армию — и это частично решило его проблему. О случае стало известно из банка судебных решений, пишет «Зеркало».

Юноша поступил в колледж по целевому направлению от управления сельского хозяйства Осиповичского райисполкома. Почти четыре года он учился на техника-механика за счет областного бюджета и по договору должен был затем отработать три года в сельхозорганизации своего района.

В июле 2021 года парень получил диплом и направление на работу. Первого августа он должен был приступить к обязанностям, но на предприятие так и не явился. Через полтора месяца организация уведомила колледж о неявке молодого специалиста.

Тогда учебное заведение направило выпускнику предложение добровольно возместить затраченные на его обучение деньги — 19 640 рублей. Но тут выяснилось, что в октябре 2021 года парень попал на срочную службу в армию. Неизвестно, планировал ли он такой поворот, но в какой-то степени это ему помогло.

Молодой человек демобилизовался в июле 2023 года (почему-то служба затянулась на 20 месяцев вместо 18 — возможно, парень посидел на гауптвахте, что не учитывается в срок службы). После этого он столкнулся с судебным иском от колледжа.

Однако по белорусскому законодательству срочная служба засчитывается в срок обязательной отработки по распределению. Если бы выпускник-целевик, не явившийся по распределению, прослужил в армии весь срок отработки, то долг за учебу с него вообще бы не взыскивали. Но в данном случае парень отслужил около 20 месяцев, и этот период был зачтен в срок обязательной работы.

В итоге сумма долга была пропорционально уменьшена. И за неотработанные 16 месяцев (вместо 36) юноше пришлось заплатить 8728 рублей. Выпускника обязали вернуть эти деньги в областной бюджет, который платил за его учебу. Также с него взыскали госпошлину — 436,4 рубля.

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