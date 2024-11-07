«В республиканском истеблишменте можно выделить два основных течения»2
- 7.11.2024, 12:51
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Какое одержит верх?
Республиканец Дональд Трамп одержал уверенную победу на президентских выборах в США.
Директор Центра исследований национальной стойкости в Киеве, экс-советник посольства Украины в Канаде и Кении Олег Белоколос поделился с сайтом Charter97.org своими прогнозами относительно того, как результаты выборов скажутся на ситуации в Украине и в отношениях с Россией, а также какие вызовы могут встать перед новой администрацией США в ближайшие годы:
— Я не думаю, что это сенсация, ведь все оценки, которые звучали, были 50 на 50. Разрыв был минимальным, в пределах статистической погрешности. При этом все серьезные исследователи призывают не верить социологическим опросам в Соединенных Штатах и не полагаться только на них, поскольку есть специфика устройства избирательной системы, оценки могут разниться от реальной ситуации на местах.
Поэтому сенсации в этом плане нет. Никто не предполагал, что разрыв, допустим, между Харрис и Трампом составит 10%, и тут вдруг победит Трамп. Для тех, кто внимательно следил за ситуацией в последнее время, никакой сенсации не произошло.
— Чего сейчас в Украине ожидают от президентства Трампа, какой внешней политики?
— В Украине, как и везде в демократическом обществе, существуют разные точки зрения на то, какой будет внешняя политика Трампа в отношении России и войны в частности. В республиканском истеблишменте можно выделить два основных течения. Первое выступает за то, чтобы максимально усилить помощь Украине, в разы по сравнению с демократами, тем самым дав понять России, что ей не победить, и таким образом заставить ее выйти на какой-то процесс, близкий к мирному.
Вторая часть истеблишмента считает, что война не угрожает национальным интересам США и не несет непосредственной угрозы, поэтому это проблема прежде всего Европы. Европейские политики должны приложить гораздо больше усилий для решения этой проблемы, в том числе и помощь должны оказывать прежде всего европейские страны, а не Соединенные Штаты, которые уже вложили более 50 миллиардов долларов только в военную помощь.
Пока неизвестно, какое течение одержит верх, и кто будет назначен на посты государственного секретаря и помощника президента по вопросам национальной безопасности. Кроме того, перед новой администрацией будут стоять и другие вызовы, такие как ближневосточный конфликт с Ираном и ядерные амбиции Северной Кореи. Так что ситуация на сегодняшний день, по-моему, выглядит таким образом.