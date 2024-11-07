Владелец минской кофейни пожаловался на «ребят с ноутбуками»27
- 7.11.2024, 13:42
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Довела конкретная ситуация.
«Наверное, первый раз вышел немножко из себя в кофейне», — признается в YouTube-видео Никита Нестеров, владелец сети заведений Varka. На днях он рассказал, как несмотря на внутренние правила кофеен, клиентка проигнорировала их и не хотела убирать со стола ноутбук, с которым пришла. На ситуацию обратил внимание CityDog.io.
Нестеров отметил, что с такой реакцией на правила заведения столкнулся впервые.
— Пришла женщина, достала ноутбук. Я к ней подошел сказать, что у нас с ноутбуками нельзя — [можно] только за центральным столом. Я только хотел добавить, что у нас об этом на входе есть наклейка, на столах наклейки, в зоне потребителя наклейки… На что она мне говорит: «Я знаю, что к вам нельзя с ноутбуками». Но она принципиально пришла с ноутбуком, потому что ей нравится у нас. Нравилось, я надеюсь, — подчеркнул Нестеров.
Владелец заведения «долго с ней спорил», но, по его словам, «какие-то ребята с ноутбуками вообще не с этой планеты».
— Просто мне все должны, и вы тоже должны, плевать я хотел на бариста, на вас и на других гостей, которые хотят посидеть, — говорит Нестеров. — Дошло до того, что она сказала: «Вот вы сейчас потеряли клиента». А я говорю: «Так я и хочу потерять всех клиентов с ноутбуками».
В конце ролика Нестеров вспомнил, что центральный столик, где с ноутбуком сидеть можно, женщину в итоге тоже не устроил. «Розетку мне дайте», — так, по словам владельца кофейни, та отреагировала на предложение.
— Я говорю: «Может, вам станцевать еще?» — прямо так и сказал. Достаточно на повышенных тонах, ну просто уже бомбит, — признался Нестеров.
В комментариях к видео владелец Varka разъяснил, почему был так эмоционален. По его словам, в кофейне «очень большой поток людей и без ноутбуков часто все занято», а те, кто приходят в заведение работать, «возьмут один кофе или воду и сидят по 5−7 часов». Нестеров уверяет, что постоянные гости в определенный момент начали жаловаться на таких людей и поэтому ему пришлось «что-то менять».
Многие согласились с его логикой — за несколько дней видео собрало более 2,7 тысячи комментариев.
«Действительно иной раз заходишь в кофейню перекусить и попить кофе, а там мест нет, потому что фрилансеры с самого утра сидят заказав один капучино».
«Обожаю, просто обожаю, когда люди говорят: «Я к вам больше не приду». А весь персонал [думает] «Наконец-то, слава богу».
«У нас по дому нельзя в уличной обуви. — Я знаю. Я принципиально хочу походить у вас в уличной обуви».
Также были те, кто предложил Нестерову, ввести услугу «почасовая аренда рабочего места» и брать с таких людей отдельную оплату.