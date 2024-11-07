Зеленский впервые за время полномасштабной войны прибыл в Венгрию

Зеленский впервые за время полномасштабной войны прибыл в Венгрию3
- 7.11.2024, 14:01
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Президент Украины встретился с Орбаном.
В четверг, 7 ноября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Венгрию на саммит Европейского политического сообщества и встретился с премьер-министром страны Виктором Орбаном.
Об этом сообщает издание Ansa.
Это стало первым визитом Зеленского в Венгрию со времен полномасштабного вторжения России.
«Я буду говорить после встречи», — ответил он журналистам.
Издание пишет, что среди участников саммита «витали определенные сомнения» относительно приезда Зеленского, учитывая позицию Орбана относительно войны РФ против Украины.
Свою поездку в столицу Венгрии он анонсировал в вечернем обращении накануне. Тогда президент Украины заявил о планах провести встречи с Орбаном и президентом Евросовета Шарлем Мишелем.
Глава государства также отметил, что на это мероприятие его пригласил Орбан, который председательствует в Евросовете, и Мишель. Зеленский добавил, что стороны будут обсуждать вызовы безопасности в Европе, а также новые возможности для всех партнеров.
Виктор Орбан уже посещал Украину во время полномасштабной войны. Это произошло в июле 2024 года. Тогда венгерский премьер заявил, что прекращение огня могло бы обеспечить Украине ускорение темпа переговоров с РФ.