Стало известно, будут ли работать овощные ярмарки в ближайшие выходные
- 7.11.2024, 14:38
Погода пока благоволит производителям сельскохозяйственной продукции.
Сезон сельскохозяйственных ярмарок выходного дня в Минске продолжается. Об этом агентству «Минск-Новости» рассказала начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Елена Нагорная.
Овощные ярмарки пройдут в столице и 9–10 ноября. Ожидается, что они будут проводиться весь последний месяц осени. Завершится сезон 1 декабря.
Но многое зависит от погоды.
«Единственным препятствием к их проведению могут быть погодные условия: по действующим санитарным нормам, субъекты хозяйствования и физические лица не имеют права реализовывать продукцию открытого грунта на открытом воздухе, если его температура 0°С и ниже», – поведала Нагорная.