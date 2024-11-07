Стало известно, будут ли работать овощные ярмарки в ближайшие выходные 7.11.2024, 14:38

Погода пока благоволит производителям сельскохозяйственной продукции.

Сезон сельскохозяйственных ярмарок выходного дня в Минске продолжается. Об этом агентству «Минск-Новости» рассказала начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Елена Нагорная.

Овощные ярмарки пройдут в столице и 9–10 ноября. Ожидается, что они будут проводиться весь последний месяц осени. Завершится сезон 1 декабря.

Но многое зависит от погоды.

«Единственным препятствием к их проведению могут быть погодные условия: по действующим санитарным нормам, субъекты хозяйствования и физические лица не имеют права реализовывать продукцию открытого грунта на открытом воздухе, если его температура 0°С и ниже», – поведала Нагорная.

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