Три российских НПЗ частично остановились 4 7.11.2024, 14:45

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Украинская разведка назвала причины.

Три нефтеперерабатывающих завода в России частично остановили работу из-за санкций. Россияне не смогли завершить ремонт.

Об этом сообщает Служба внешней разведки в Facebook.

Как отмечает разведка, остановка НПЗ окажет негативное влияние на внутренние объемы нефтепереработки, выполнение экспортных обязательств, ухудшит ситуацию с поставкой горючего на внутренний рынок и увеличит затраты на техническое обслуживание и модернизацию предприятий.

Объем нефтеперерабатывающих мощностей при простое составит 1,8-2 млн тонн в месяц.

Служба внешней разведки отмечает, что причина простоя НПЗ — это ограниченный доступ к западному оборудованию и компонентам в результате международных санкций и невозможность замещения иностранных запчастей, необходимых для технического обслуживания и модернизации.

«Фактически российская программа импортозамещения не дала существенных результатов. Собственно, российские производители оборудования обеспечивают лишь около 30-45% потребностей рынка и только в некоторых компонентах (насосы, компрессоры, реакторы и т.п.)», - говорится в сообщении.

По данным разведки, России также не удалось заменить оборудование китайскими технологиями.

Украинские защитники провели десятки операций против НПЗ и нефтебаз на территории РФ и на оккупированных территориях Украины. Силы обороны «охотятся» на объекты, снабжающие топливом оккупационные войска.

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