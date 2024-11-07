Уроженец Киева Евгений Виндман избран в Конгресс США 3 7.11.2024, 15:19

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Евгений (Юджин) Виндман

Он баллотировался от Демократической партии.

В Палату представителей Конгресса США по результатам прошедших 5 ноября выборов избран Евгений (Юджин) Виндман — уроженец Украины, брат бывшего сотрудника аппарата Белого дома Александра Виндмана, который был одним из главных действующих лиц дела об импичменте президента Дональда Трампа в 2019-2020 годах.

Виндман баллотировался от Демократической партии в 7-м округе штата Вирджиния. Итоги выборов были подведены только 7 ноября, демократ опередил своего соперника-республиканца с отрывом примерно в 5 тысяч голосов.

49-летний Евгений Виндман, как отмечает AP, поднимал в ходе своей кампании темы права на аборты и предполагаемой угрозы демократии в случае победы Дональда Трампа на выборах. Ранее он служил в армии США и, так же как его брат, работал в аппарате Белого дома. «Это свидетельство силы американского опыта: иммигрант, который сбежал от советского режима и приехал в эту великую страну с менее чем $800 в кармане, теперь будет здесь избранным конгрессменом Палаты представителей», - заявил он.

Братья-близнецы Виндманы родились в Киеве в тогдашней УССР в 1975 году, в четырехлетнем возрасте с отцом переехали в США.

В Конгресс переизбрана еще одна уроженка Украины — Виктория Спратц от республиканцев.

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