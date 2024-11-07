Зеленский: Нужна концепция «мир через силу», а не уступки Путину 7.11.2024, 16:19

Президент Украины выступил на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для Украины неприемлема мысль о каких-то уступках России, он считает это самоубийством для всей Европы.

Об этом шла речь во время выступления президента на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште, сообщает «Европейская правда».

По словам Зеленского, со времени предыдущей встречи в этом формате война России значительно усилилась, поскольку Северная Корея сейчас, по сути, ведет войну в Европе.

Президент вспомнил, что после саммита Европейского политического сообщества в Британии в июле было много разговоров о необходимости уступить Путину.

«И некоторые из присутствующих здесь решительно выступали за то, чтобы Украина пошла на «уступки» Путину. Это неприемлемо для Украины и самоубийство для всей Европы. И что дальше?

Должна ли Европа искать благосклонности Ким Чен Ына в надежде, что он тоже оставит Европу в покое? Ни один сильный лидер, который помог построить объединенную, сильную и мирную Европу, не мог бы даже представить себе это», – заявил Зеленский.

В то же время, по его словам, концепция «мир через силу» уже не раз доказывала свою реалистичность и эффективность.

«Сейчас она нужна еще раз. И не должно быть иллюзий, что, проявив слабость или сдав какие-то европейские позиции или позиции любой европейской страны, можно купить справедливый мир», – подчеркнул он.

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