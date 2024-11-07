Победа Трампа принесла рекордные $63,5 млрд 10 богатейшим людям мира 15 7.11.2024, 16:49

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Больше всего за день заработали Илон Маск, Ларри Эллисон и Уоррен Баффет.

Состояние главы Tesla Илона Маска, самого богатого человека в мире, выросло на $26,5 млрд в среду, 6 ноября, после того, как Дональд Трамп победил на президентских выборах в США. Об этом свидетельствуют данные индекса миллиардеров Bloomberg.

При этом стоимость активов 10 самых богатых людей мира выросла в общей сложности за день сразу на $63,5 млрд. Это самый большой дневной прирост с момента начала подсчета индекса благосостояния Bloomberg Billionaires Index в 2012 году, сообщило издание Bloomberg.

Илон Маск стал лидером по приросту капитала. За ним следуют Ларри Эллисон, состояние которого за день выросло на $9,88 млрд, и глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет (+$7,58 млрд). Также среди лидеров по приросту капитала в первой десятке мировых богачей оказались основатель Amazon Джефф Безос, чьи активы выросли за день на $7,14 млрд, и сооснователь Google Ларри Пейдж с приростом $5,53 млрд.

При этом и Эллисона, и Баффета, и Безоса, и Пейджа по скорости увеличения состояния обошел основатель криптобиржи Binance Чанпэн Чжао. Его капитал за день увеличился на $12,1 млрд, то есть более чем на треть - с $40,6 млрд до $52,7 млрд. Однако в топ-10 миллиардеров мира Чжао не входит (у него 25-е место в рейтинге Bloomberg), а потому при расчете общего прироста десятки богачей учтен не был.

Большая часть прибыли для миллиардеров произошла за счет роста акций США. Индекс S&P 500 по итогам торгов в среду, 6 ноября, подскочил на 2,5%, что стало лучшим показателем после выборов в истории, сообщило издание.

Акции Tesla в Нью-Йорке по итогам торгов в среду выросли на 15%, увеличив прирост за последний год до 32%. Инвесторы делают ставку на то, что автопроизводитель станет основным бенефициаром победы Дональда Трампа на президентских выборах.

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