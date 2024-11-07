Укравшей 29 пачек масла россиянке предложили отправиться на войну в Украину 5 7.11.2024, 17:52

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Женщина отказалась.

В Нижегородской области 33-летней местной жительнице, задержанной за кражу 29 пачек масла в магазине, предложили подписать контракт с Министерством обороны России и отправиться на войну с Украиной. Об этом сообщает Baza в своем телеграм-канале.

По данным канала, фигурантка украла пачки с маслом из супермаркета, расположенного на улице 40 лет Победы вечером 6 ноября. Спустя некоторое время ее задержали и доставили в отдел. На допросе ей предложили заключить контракт с Минобороны, но женщина отказалась.

По информации паблика, известно о четырех случаях, когда задержанным женщинам в Нижегородской области предложили подписать контракт с Минобороны России — о таких случаях, когда предлагали отправиться на войну с Украиной женщинам, ранее известно не было.

Напомним, в России возник дефицит масла, из-за чего на него поднялись цены. Стоимость упаковки весом 175−180 г от популярных брендов с привычным содержанием жирности (в магазинах колеблется в диапазоне 240−340 российских рублей (от 8 до 12 беларусских рублей, или 2,5−3,5 доллара. — Прим. ред.). Покупатели начали воровать в магазинах сливочное масло, и магазины, защищаясь, стали класть этот товар в пластиковые контейнеры, которые можно открыть только на кассе.

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