До +10°С ожидается в Беларуси 8 ноября 7.11.2024, 18:06

Фото: Charter97.org

Преимущественно без осадков.

Синоптики сообщили, какую погоду следует ожидать белорусам 8 и 9 ноября, проинформировали в Белгидромете.

В пятницу, 8 ноября, ожидается облачная с прояснениями погода. В ночные часы местами возможны кратковременные дожди, днем их преимущественно не ожидается. В некоторых районах Беларуси слабый туман. В ночное и утреннее время может быть слабый гололед. Скорость ветра умеренная.

Ночью столбики термометров покажут от 0 до +6 градусов. На юго-западе при прояснениях она может понизиться до -2 градусов. Днем температура воздуха составит от +4 до +10 градусов.

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