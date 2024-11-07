До +10°С ожидается в Беларуси 8 ноября
- 7.11.2024, 18:06
Преимущественно без осадков.
Синоптики сообщили, какую погоду следует ожидать белорусам 8 и 9 ноября, проинформировали в Белгидромете.
В пятницу, 8 ноября, ожидается облачная с прояснениями погода. В ночные часы местами возможны кратковременные дожди, днем их преимущественно не ожидается. В некоторых районах Беларуси слабый туман. В ночное и утреннее время может быть слабый гололед. Скорость ветра умеренная.
Ночью столбики термометров покажут от 0 до +6 градусов. На юго-западе при прояснениях она может понизиться до -2 градусов. Днем температура воздуха составит от +4 до +10 градусов.