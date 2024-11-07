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Лукашенко освободил 31 политзаключенного

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  • 7.11.2024, 18:27
  • 12,338
Лукашенко освободил 31 политзаключенного

Двух женщин и 29 мужчин.

Александр Лукашенко принял решение о «помиловании» 31 человека, осужденного за «преступления экстремистской направленности», сообщает его пресс-служба.

Среди «помилованных» — две женщины и 29 мужчин.

«17 имеют хронические заболевания, 3 являются инвалидами, дети есть у 27 осужденных, из них 7 — многодетные», — говорится в сообщении.

Их фамилии не называются. Отмечается, что они освобождены от основного наказания без снятия судимости, а МВД «обеспечит контроль за их правопослушным поведением».

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