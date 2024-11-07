США перебросили на Ближний Восток F-15E
- 7.11.2024, 18:38
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Из-за планов Ирана атаковать Израиль.
США направили свои истребители F-15 на Ближний Восток. Причиной являются планы Ирана нанести новый удар по Израилю.
Об этом сообщает The Times of Israel.
По неподтвержденным данным, по меньшей мере 12 истребителей F-15E направлялись в Иорданию. Там они присоединятся к другим американским истребителям.
Ранее иранские чиновники неоднократно заявляли о том, что их страна ответит на удар Израиля 26 октября, когда были поражены системы ПВО Ирана и не только.
The Times of Israel пишет, что удар Ирана может произойти уже на этой неделе.