США перебросили на Ближний Восток F-15E 7.11.2024, 18:38

2,148

Из-за планов Ирана атаковать Израиль.

США направили свои истребители F-15 на Ближний Восток. Причиной являются планы Ирана нанести новый удар по Израилю.

Об этом сообщает The Times of Israel.

По неподтвержденным данным, по меньшей мере 12 истребителей F-15E направлялись в Иорданию. Там они присоединятся к другим американским истребителям.

Ранее иранские чиновники неоднократно заявляли о том, что их страна ответит на удар Израиля 26 октября, когда были поражены системы ПВО Ирана и не только.

The Times of Israel пишет, что удар Ирана может произойти уже на этой неделе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com