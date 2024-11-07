Один из мировых лидеров в области решений по кибербезопасности ликвидирует офис в Беларуси 2 7.11.2024, 18:50

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Офис израильской компании работал в нашей стране с 2004 года.

Разработчик решений для корпоративной кибербезопасности, израильская компания Check Point Software Technologies ликвидирует свою белорусскую компанию, офис которой работал в Беларуси с 2004 года, пишет Office Life.

Израильскую компанию в 1993 году основал инженер Гил Швед. В том же году он запатентовал технологию, с помощью которой создали первую версию FireWall-1, а чуть позже один из первых в мире VPN. По оценкам аналитиков IDC, в феврале 1996 года компания занимала 40% мирового рынка межсетевых экранов (брандмауэров). В июне 1996 года компания вышла на биржу Nasdaq.

В 2004 году Check Point Software Technologies начала открывать региональные офисы разработки и кибербезопасности, в том числе и в Минске.

ИООО «ЧЕК ПОЙНТ СОФТВЕР ТЕКНОЛОДЖИС БЕЛРУС» было зарегистрировано 23 декабря 2004 года Минским горисполкомом. Основной вид деятельности компании — деятельность в области компьютерного программирования. В октябре 2019 года она стала резидентом Парка высоких технологий.

Сегодня израильская компания — один из мировых лидеров в области решений по кибербезопасности. Известно, что выручка Check Point Software Technologies за III квартал 2024 года составила $ 635 млн. А количество ее клиентов превышает 100 тыс. компаний по всему миру.

В конце октября собственник компании решил ликвидировать белорусский офис. На сайте ПВТ сказано, что на него работало 45 сотрудников. При этом информация о минском офисе компании все еще есть на ее сайте.

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