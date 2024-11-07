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Уволенный министр финансов Германии: Я хотел дать Украине Taurus, а не деньги

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  • 7.11.2024, 19:02
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Уволенный министр финансов Германии: Я хотел дать Украине Taurus, а не деньги
Кристиан Линднер

Кристиан Линднер раскритиковал канцлера Шольца.

Лидер Свободной демократической партии (СвДП) и уволенный министр финансов Германии Кристиан Линднер обвинил федерального канцлера Олафа Шольца в том, что он препятствовал «эффективной военной поддержке Украины».

Об этом он заявил в четверг, 7 ноября, сообщает газета Berliner Zeitung.

Линднер добавил, что СвДП «никогда не колебалась» помогать Украине.

Отмечается, что Шольц потребовал предоставить Украине три миллиарда евро. В то же время Линднер «указал на сложную финансовую ситуацию» и предложил взамен предоставить Украине крылатые ракеты Taurus.

Как пишет Berliner Zeitung, Шольц «категорически отклонил такую возможность» и вместо этого сообщил Линднеру о его увольнении.

По данным газеты, в вопросе поставки Taurus СвДП и Христианско-демократический союз (ХДС) единодушны — недавно лидер ХДС Фридрих Мерц призвал дать России 24-часовой ультиматум.

По его словам, если за это время не прекратятся атаки на гражданскую инфраструктуру, Германия должна предоставить Украине крылатые ракеты Taurus, которые позволят нанести удары по территории России.

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