Вызов для Трампа 2 Джон Хербст

7.11.2024, 19:48

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Джон Хербст

Вокруг нового президента США есть люди, готовые проводить рейгановскую политику.

Наибольшей угрозой национальной безопасности Соединенных Штатов, их коллег — членов НАТО и других союзников США является все более агрессивное партнерство России, Китая, Ирана и КНДР. Фокусной точкой этой угрозы является Украина, где захватническая война российского президента Владимира Путина является лишь прелюдией к новым провокациям и, потенциально, даже войны дальше на Запад — против восточных стран НАТО. Победа в Украине России, усиленная сейчас войсками Северной Кореи, которые вскоре будут воевать в Европе, поощрит Китай к наступлению на Тайвань.

Неясно, полностью ли Трамп осознает этот вызов. Но независимо от того, понимает он это или нет, его администрации придется с этим иметь дело и с самой опасной точкой противостояния — Украиной. Трудно предсказать политику Трампа в отношении войны, поскольку в его команде есть лица с очень разными взглядами. Одна группа выступает за резкое сокращение помощи Украине — взгляд, который многие ассоциируют с Трампом.

Эта группа наивна по поводу политики Кремля в отношении Соединенных Штатов — Путин прямо заявляет, что Соединенные Штаты являются врагом номер один. Эта группа не осознает опасности победы Кремля в Украине. Другой лагерь признает угрозу интересам США в Европе и других регионах, если Вашингтон оставит Украину.

Вот этот другой лагерь будет проводить рейгановскую политику «мир через силу» и, в отличие от команды Байдена, его не запугать ядерными угрозами Путина. Первыми признаками будущей политики Трампа станут назначения, которые он сделает на высшие должности в сфере национальной безопасности.

Джон Хербст, New Voice

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