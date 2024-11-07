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Байден обратился к американскому народу

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  • 7.11.2024, 20:24
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Байден обратился к американскому народу
Джо Байден

И прокомментировал результат Камалы Харрис.

Президент США Джо Байден в четверг, 7 ноября, заявил, что поручил своим чиновникам обеспечить беспрепятственный переход к власти Дональда Трампа в январе 2025 года, пишет CNN.

«Вчера я говорил с избранным президентом Трампом, чтобы поздравить его с победой, и я заверил его, что я поручаю всей своей администрации работать с его командой, чтобы обеспечить мирный и упорядоченный переход. Это то, чего заслуживает американский народ», — сказал Байден.

Байден сказал, что сейчас важно принять тот выбор, который сделал американский народ. Он добавил, что понимает то, что результаты выборов вызывают также разную реакцию американского общества.

«Нельзя любить свою страну только тогда, когда ты побеждаешь. Нельзя любить ближнего только тогда, когда вы согласны. Что-то, по моему мнению, вы можете сделать независимо от того, за кого вы голосовали, это видеть друг друга не как противников, а как соотечественников Америки», — добавил он.

Кроме этого Байден похвалил вице-президента и кандидата на выборах США от демократов Камалу Харрис за ее «настоящий характер».

«Она провела вдохновляющую кампанию, и все увидели то, что я научился так уважать — ее характер… Она имеет большой характер, настоящий характер», — сказал Байден.

Ранее сообщалось, что Байден обратился к большому количеству сотрудников Белого дома впервые с того момента, как Трамп одержал победу на выборах.

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