Биологи нашли животное, которое обращает свое старение вспять
- 7.11.2024, 21:41
Ученые сделали открытие почти случайно.
Ученые выяснили, что гребневик Mnemiopsis leidyi способен «омолаживаться», возвращаясь из взрослой стадии к личинке. Это ставит их в один ряд с немногими животными, которые могут изменять свой жизненный цикл, пишет «Нож».
Ученые сделали открытие почти случайно: в аквариуме с гребневиками вместо взрослой особи они обнаружили личинку, после чего решили провести серию экспериментов.
Им удалось доказать гипотезу о превращении взрослой особи в личинку Mnemiopsis leidyi: изменения произошли после воздействия стресс-факторов, таких как голод и физические травмы.
Ученые считают, что гребневики могут стать важной моделью для изучения процессов старения и регенерации, поскольку как древние организмы они способны раскрыть новые аспекты биологии.