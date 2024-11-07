Биологи нашли животное, которое обращает свое старение вспять 7.11.2024, 21:41

Ученые сделали открытие почти случайно.

Ученые выяснили, что гребневик Mnemiopsis leidyi способен «омолаживаться», возвращаясь из взрослой стадии к личинке. Это ставит их в один ряд с немногими животными, которые могут изменять свой жизненный цикл, пишет «Нож».

Ученые сделали открытие почти случайно: в аквариуме с гребневиками вместо взрослой особи они обнаружили личинку, после чего решили провести серию экспериментов.

Им удалось доказать гипотезу о превращении взрослой особи в личинку Mnemiopsis leidyi: изменения произошли после воздействия стресс-факторов, таких как голод и физические травмы.

Ученые считают, что гребневики могут стать важной моделью для изучения процессов старения и регенерации, поскольку как древние организмы они способны раскрыть новые аспекты биологии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com