Axios: Трамп уже определился с ключевыми кандидатами по нацбезопасности 1 7.11.2024, 21:55

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Дональд Трамп

Это не будут военные.

Победитель на выборах президента США Дональд Трамп планирует сформировать команду по национальной безопасности из бизнесменов и руководителей компаний, избегая назначения бывших генералов, сообщает Axios.

Согласно информации от источников, Трамп рассматривает возможность назначить на ключевые посты в своей администрации людей, которые будут придерживаться его курса и помогут избежать разногласий, с которыми он столкнулся в своей первой каденции.

В новой администрации Трампа может занять пост госсекретаря бывший посол США в Германии Ричард Гренелл, который поддерживал Трампа в предвыборной кампании, консультируя его по внешнеполитическим вопросам. Гренелл, вероятно, сосредоточится на дипломатических усилиях по урегулированию войны между Россией и Украиной. Другими кандидатами на эту должность называют сенатора Билла Хагерти и бывшего советника по национальной безопасности Роберта О’Брайена.

Морган Ортагус, ранее занимавшая пост пресс-секретаря Госдепартамента, также рассматривается на высокие должности в Госдепе или в качестве посла. Конгрессвумен Элис Стефаник может быть назначена послом США в ООН. На пост министра обороны Трамп рассматривает кандидатуры Майка Помпео и Майкла Уолтца. Уолтц и Гренелл также являются кандидатами на роль советника по национальной безопасности.

Среди возможных назначений на должность директора ЦРУ упоминаются Джон Рэтклифф и Майкл Уолтц, также обсуждаются кандидатуры сенатора Тома Коттона и бывшего спецпосланника в Иране Брайана Хука, который может возглавить переходную команду Госдепартамента. Бывший чиновник отметил, что, учитывая подход Трампа к выбору сотрудников, окончательные назначения могут быть неожиданными.

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