Сейм Литвы ввел запрет, связанный с Беларусью
- 7.11.2024, 23:25
Нашу страну зачислили в «недружественные».
Сейм Литвы принял законопоправки, запрещающие поставщикам, работающим в «недружественных» странах и на территориях, участвовать в государственных закупках в сфере обороны, безопасности, водного хозяйства, энергетики, транспорта или почтовых услуг.
Речь идет о компаниях, работающих в России и аннексированном Крыму, в Беларуси, в неподконтрольном правительству Молдовы Приднестровье, а также в неподконтрольных правительству Грузии Абхазии и Южной Осетии, пишет Delfi.
В третьем чтении за поправки к законам о государственных закупках, осуществляемых в сфере обороны и безопасности, и к сопутствующим законам о покупающих субъектах закупок, осуществляемых в сфере водного хозяйства, энергетики, транспорта или почтовых услуг, проголосовали 78 депутатов, 6 воздержались, против – не было.
По словам разработчика проекта Евы Пакарклите, после принятия законопроектов будет обеспечено, чтобы поставщики, участвующие в госзакупках, прекратили коммерческую деятельность в государстве-агрессоре или зоне его влияния, тем самым способствуя пополнению его бюджета в форме налогов. По данным за прошлый год, таких компаний насчитывалось 140.