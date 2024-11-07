На матче «Легии» и минского «Динамо» было горячо 7.11.2024, 23:45

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БЧБ-флаги, обращение к Лукашенко и призыв освободить политзаключенных.

Четверговый матч Лиги конференций между польской «Легией» и минским «Динамо» стал богатым на политические баннеры и скандирования. На стадионе все-таки появился гостевой сектор, хотя в «Динамо» отказались его организовать.

Несмотря на то, что поляки разгромили клуб из Минска со счетом 4:0, матч запомнится вовсе не цифрами на табло.

Посмотрите, какой была атмосфера на матче:

ФОТО: bytribuna com

ФОТО: bytribuna com

ФОТО: bytribuna com

ФОТО: bytribuna com

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