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На матче «Легии» и минского «Динамо» было горячо

  • 7.11.2024, 23:45
  • 1,412
На матче «Легии» и минского «Динамо» было горячо

БЧБ-флаги, обращение к Лукашенко и призыв освободить политзаключенных. 

Четверговый матч Лиги конференций между польской «Легией» и минским «Динамо» стал богатым на политические баннеры и скандирования. На стадионе все-таки появился гостевой сектор, хотя в «Динамо» отказались его организовать.

Несмотря на то, что поляки разгромили клуб из Минска со счетом 4:0, матч запомнится вовсе не цифрами на табло.

Посмотрите, какой была атмосфера на матче:

ФОТО: bytribuna com
ФОТО: bytribuna com
ФОТО: bytribuna com
ФОТО: bytribuna com
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