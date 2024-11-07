На матче «Легии» и минского «Динамо» было горячо
- 7.11.2024, 23:45
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БЧБ-флаги, обращение к Лукашенко и призыв освободить политзаключенных.
Четверговый матч Лиги конференций между польской «Легией» и минским «Динамо» стал богатым на политические баннеры и скандирования. На стадионе все-таки появился гостевой сектор, хотя в «Динамо» отказались его организовать.
Несмотря на то, что поляки разгромили клуб из Минска со счетом 4:0, матч запомнится вовсе не цифрами на табло.
Посмотрите, какой была атмосфера на матче: