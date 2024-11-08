Украинский военный предположил, куда РФ может отправить солдат КНДР 8.11.2024, 4:55

В бой их сразу не отправят.

Россияне не отправят северокорейских военных сразу в бой с ВСУ на фронте. Часть перебросят в Курскую область, остальных - на оккупированные территории Украины.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал Юрий Федоренко, командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92-й отдельной штурмовой бригады имени атамана Сирко.

«Многие думают, что их (военных КНДР - ред.) сразу бросят в бой на территорию Украины. Я думаю, что часть их введут в Курскую область, а остальные займут второй эшелон обороны на оккупированных территориях», - сказал Федоренко.

По его словам, россиянам нужно время, чтобы мобилизовать, обучать военному делу и отправить в бой северокорейских солдат.

«Соответственно воины из КНДР - это тот ресурс, который дает возможность занять вторую линию обороны и высвободить воинов, которые имеют базовый уровень подготовки. А это почти две боевые бригады. И после этого отправить их на тот отрезок фронта, где противнику надо результат здесь и сегодня», - отметил комбат ВСУ.

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