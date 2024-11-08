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Сотрудница «Динамо» не дала ответить на вопрос, связанный с критикой белфутбола от Лукашенко

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  • 8.11.2024, 8:59
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Сотрудница «Динамо» не дала ответить на вопрос, связанный с критикой белфутбола от Лукашенко

После матча с варшавской «Легией».

Сотрудница пресс-службы минского «Динамо» Елизавета Гататуллина после матча клуба с «Легией» (0:4) в Лиге конференций не дала главному тренеру белорусской команды Вадиму Скрипченко ответить на вопрос, связанный со словами Александра Лукашенко по поводу состояния белорусского футбола, сообщает «Трибуна».

– Очень часто среди белорусских тренеров, футболистов, комментаторов говорят о том, что футбол наш нужно любить, поддерживать в любом состоянии. Но если Александр Лукашенко говорит прямо, что футбол – это полная печаль, то целесообразно ли продолжать такие разговоры?

– Мы находимся на пресс-конференции, посвященной матчу «Легия» – «Динамо». Большая просьба задавать вопросы по матчу. Спасибо. Данный вопрос снят, – заявила Гататуллина.

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