Forbes: ВСУ устроили настоящую бойню для армии РФ в Курской области 8.11.2024, 9:19

Минимум 100 оккупантов убиты и ранены во время атаки украинских позиций.

В четверг, 7 ноября, армия РФ при поддержке солдат КНДР решила возобновить наступление на позиции ВСУ в Курской области.

«Вчера произошла самая настоящая кровавая бойня для армии Путина, однако она все равно не оставит попытку выбить ВСУ из Курской области», — сообщает Forbes.

После победы Трампа на президентских выборах в США многие ожидают каких-то перемен в войне в Украине. Уже в январе 2025 года состоится инаугурация, и к этому моменту Путин хочет атаковать так сильно, как это будет позволять делать военная техника и живая сила.

Эксперты пишут, что Трамп предложит заморозить конфликт по нынешней линии фронта, что не совсем на руку Кремлю, особенно это касается ситуации на Курщине.

Если это произойдет, то РФ придется отказаться от части территории на Курщине, поэтому Путин и не считается с жизнями своих солдат, чтобы выбить ВСУ.

На днях 810-я бригада морпехов ВС РФ получила подкрепление в виде солдат Кима. Аналитик Kriegsforscher сообщает, что украинские операторы беспилотников подтвердили наличие у ВС РФ новых БТР-82 в количестве 40 единиц.

В четверг 10 из 14 БТР, которыми ВС РФ атаковали украинские силы, были уничтожены. В одном БТР могло находиться до 10 оккупантов. На деле выходит, что накануне армия РФ поредела минимум на 100 военнослужащих.

«Как я уже говорил, левый фланг и центр будут самыми сложными местами в Курской области», — отметил Kriegsforscher. Кремль готов пойти на такие большие потери, чтобы успеть к 2025 году вернуть под свой контроль Курскую область.

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