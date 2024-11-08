Россия сбросила на Харьков 500-килограммовые бомбы 1 8.11.2024, 9:37

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Повреждены здания, десятки раненых.

Этой ночью, около 3:30, российские оккупационные войска атаковали Харьков 500-килограммовыми авиабомбами. Удару подверглись Салтовский и Шевченковский районы.

Как сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, по состоянию на сейчас известно о 25 раненых, пятеро из которых госпитализированы. Их состояние оценивается как среднее и легкое. Кроме того, были эвакуированы 30 человек, из них - 4 детей.

На Салтовке есть попадание в многоэтажку. Сейчас спасатели продолжают разбирать завалы. Авиабомба разрушила подъезд дома с 1-го по 3-й этаж. Также повреждены жилые дома рядом, 5 автомобилей и выходы станции метро.

«В самом центре враг ударил по открытой территории, повреждены исторические здания, общественные места, жилые дома. Еще одно попадание возле жилой застройки также в центральной части города. Повреждены по меньшей мере 6 многоэтажных домов, магазины, торговые павильоны, автомобили, выходы станции метро. К счастью, - без пострадавших», - пишет Синегубов.

Как добавил омбудсмен Дмитрий Лубинец, под завалами все еще находятся люди.

«Разрушено несколько этажей. Много пострадавших, в том числе дети! Сколько еще должно погибнуть гражданских, чтобы мир остановил российского агрессора?» - возмутился он.

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