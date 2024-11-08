Егор Шарангович забросил вторую шайбу в сезоне НХЛ за «Калгари Флэймз» 1 8.11.2024, 10:27

Егор Шарангович

В игре против «Бостон Брюинз».

Егор Шарангович отличился второй заброшенной шайбой в текущем сезоне НХЛ, но это не спасло «Калгари Флэймз» от поражения «Бостон Брюинз»

Хоккеисты «Калгари Флэймз» не смогли закрепить успех предыдущего поединка против «Монреаль Канадиенс» в серии выездных матче регулярного чемпионата НХЛ и потерпели поражение в овертайме от «Бостон Брюинз», пишет sportnaviny.com.

Встреча, которая состоялась в Бостоне на льду арены «ТД Гарден», завершилась победой «Бостон Брюинз» со счетом 4:3 (1:1, 2:0, 0:2, 1:0).

Счет в матче открыл шведский нападающий «Бостон Брюинз» Элиас Линдхольм, поразивший ворота голкипера «Калгари Флэймз» Дастина Вульфа на 3-й минуте первого периода. Менее чем через полминуты защитник «огней» Тайсон Бэрри сравнивает цифры на табло.

Во второй двадцатиминутке чешский форвард «медведей» Павел Заха выводит команду хозяев вперед, отметившись голом на 29-й минуте, а спустя мгновение Коул Кёпке удваивает преимущество «Бостон Брюинс».

В третьем отрезке встречи белорусский нападающий «Калгари Флэймз» Егор Шарангович сокращает разницу в счете, огорчив финского вратаря «Бостона» Йоонас Корписало, воспользовавшись преимуществом большинства на 41-й минуте, а в середине периода Назем Кадри сравнивает счет, тем самым переведя игру в овертайм.

Победную шайбу в противостоянии двух команд поставил канадский нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан, установивший окончательный счет в поединке на 64-й минуте четвертого периода.

Белорусский нападающий «Калгари Флэймз» Егор Шарангович провел на льду 21 минуту и 56 секунд, отличившись 1 заброшенной шайбой, 4 бросками в створ ворот, 1 заблокированным броском, 1 потерей шайбы, выиграл 8 вбрасываний и завершил поединок с отрицательным показателем полезности «-1».

Для Шаранговича – это вторая шайба в семи сыгранных встречах регулярного чемпионата НХЛ текущего сезона.

Всего в карьер Шаранговича 294 встречи в сильнейшей североамериканской лиге, в которых белорус отличился 86 заброшенными шайбами и 81 ассистентским баллом.

Таким образом, хоккеисты «Калгари Флэймз» потерпели седьмое поражение в текущем сезоне НХЛ, столько же матчей выиграв. «Огни» с 16 набранными очками занимают шестую строку в турнирной таблице Западной Конференции.

«Бостон Брюинз» выиграл седьмой матч в регулярном чемпионате текущего сезона НХЛ, восемь раз проиграв. «Медведи» с 15 очками на балансе располагаются на восьмой позиции в «турнирке» Восточной Конференции.

В следующем туре, регулярного чемпионата сильнейшей североамериканской хоккейной лиги, хоккеисты «Калгари Флэймз» продолжат выездной вояж матчем против «Баффало Сейбрз». Встреча запланирована на 9 ноября и состоится на льду арены «Кибэнк-центр» в Баффало.

Хоккеисты «Бостон Брюинз» завершат домашнюю серию игр матчем против «Оттава Сенатрз». Поединок запланирован на 10 ноября и пройдет на льду «ТД Гарден» в Бостоне.

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