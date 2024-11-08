Трамп в Белом доме и продолжение поддержки Украины — главные темы европейского саммита в Будапеште 8.11.2024, 10:56

Перед ЕС стоят непростые задачи.

Переизбрание Дональда Трампа на пост президента США стало одной из главных тем обсуждения на саммите европейских лидеров в Будапеште. Во время его первого президентского срока отношения между Вашингтоном и ЕС значительно обострились, и сейчас в Брюсселе пытаются предугадать, чего ждать от него в дальнейшем, пишет ВВС.

Во время своего пребывания в Белом доме Трамп обвинял европейских партнеров в том, что они недостаточно делают для собственной безопасности, слишком полагаясь на США.

Он также обвинял Брюссель в создании препятствий для роста товарооборота между США и Европой. Особенно Трамп злился на Германию и ее канцлера того периода Ангелу Меркель.

По словам многих европейских лидеров, Дональд Трамп непредсказуем, что делает сотрудничество с ним непростым. Сейчас в Европе опасаются, что новый президент США может изменить курс американской внешней политики в отношении Украины и европейских партнеров по НАТО.

Фото: AFP

Это пятый саммит Европейского политического сообщества (ЕPC), которое было основано в 2022 году в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину.

Он проходит при участии 47 государств, в том числе Украины, Грузии, Молдовы, Армении и Азербайджана.

Для президента Украины Владимира Зеленского это первый визит в Венгрию с начала войны. Он призвал участников саммита не идти на уступки России ни при каких условиях.

«Некоторые из присутствующих здесь решительно выступали за то, чтобы Украина пошла на уступки Путину. Это неприемлемо для Украины и самоубийство для всей Европы. И что дальше? Должна ли Европа искать благосклонности Ким Чен Ына в надежде, что он тоже оставит Европу в покое?», — сказал Зеленский (цитата по «Европейской правде»).

В последние недели появились сообщения о переброске северокорейских военных в Россию для участия в войне с Украиной.

Во вторник министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил сообщения о небольших боестолкновениях украинских военных с северокорейскими в Курской области России.

Фото: AFP

Говоря о тех, кто призывал к диалогу с Владимиром Путиным, украинский президент, вероятно, имел в виду венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Председательствующий на саммите Орбан считается одним из немногих европейских друзей Владимира Путина и политическим союзником Трампа.

С приходом Трампа в Белый дом и получением республиканцами большинства в Сенате лидеры стран ЕС опасаются, что США могут сократить объемы помощи Украине или попытаться принудить ее к переговорам с Москвой.

Дональд Трамп раньше заявлял, что положит конец войне в первый же день после прихода к власти. Это вряд ли осуществимо, но украинская повестка несомненно будет стоять высоко в повестке Вашингтона.

Европейские лидеры неоднократно говорили, что будут помогать Украине столько, сколько потребуется. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон заявил в Будапеште, что не допустить победы России в Украине — в интересах безопасности всей Европы.

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