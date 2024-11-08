«Я думал полтонны не зайдет, придется прицеп брать» 8.11.2024, 11:10

Белорусский блогер забил картофелем два багажника Tesla.

Гродненский блогер Александр Махонько, который ранее забил картошкой багажник Mercedes, повторил тот же трюк, но уже с Tesla. Видео заполненной клубнями иномарки белорус опубликовал в TikTok.

— Видишь как, залетело со свистом, — прокомментировал Александр Махонько в образе фермера Феликсовича.

— Да… Я думал полтонны не зайдет, придется прицеп брать или что… — ответил ему другой участник съемки.

— Да зачем тебе тот прицеп, у тебя же спереди багажник есть, — ответил Феликсович.

Как пишут автомобильные издания, объем багажника Tesla Model S в разных поколениях и кузовах составляет 745−891 литров.

За два дня ролик собрал более 620 тысяч просмотров. Пользователи на видео отреагировали с юмором. Одни предлагали забрать почетный титул «бульбовоза» у Volkswagen Passat B3 и передать его Tesla, другие обратили внимание на то, что хоть полтонны картошки в легковушку и влезло, но места для «полкабана» не осталось.

«А капусту куда положить, а морковку? Нормальная электричка должна быть с фаркопом и в универсале, желательно дизельная и на механике».

«Теперь «бульбовоз» не B3, а Tesla».

«Надо было Cybertrack брать, там багажник больше».

«А разве ее (Tesla — Прим. ред.) не для этого создавали».

«А вы повелись? Там постелили фанеру в багажнике и слегка присыпали картошкой. С спереди то же самое. Там даже подвеска не просела. Машина смотрится как налегке».

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