В Будславском костеле открыли неизвестные раньше росписи 8.11.2024, 11:27

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Недавний пожар смыл вековую побелку и раскрыл живопись художника-иллюзиониста.

С костела Вознесения Пресвятой Девы Марии 31 октября сняли страховочную конструкцию, установленную под куполом базилики после пожара. Напомним, пожар, который случился в мае 2021 года, полностью уничтожил крышу храма, пишет «Наша Нiва».

Огонь и вода, которой его тушили, нанесли вред сводам и куполу костела. В храме провели инженерные обследования, которые показали, что купол над средокрестием после пожара находится в предаварийном состоянии. Чтобы предотвратить его обрушение внутрь, проектом первоочередных работ была разработана конструкция страховки купола, которая состояла из металлической основы, деревянного настила и кружала.

Страховка осталась даже после того, как в декабре 2021 года приход получил разрешение на временную эксплуатацию святыни. Лишь в мае-июне 2022 года укрепили конструкцию купола: его снаружи обработали специальным раствором и покрыли двумя слоями реставрационной штукатурки.

Страховки с настилом позволили работать внутри купола реставраторам. В августе 2022-го и мае 2023 года они очистили его от сажи, которая полностью покрыла его во время пожара, и старой побелки, под которой обнаружили роспись.

Роспись слабо прослеживается, но видно, что в нижней части купола изображена архитектурная декорация с иллюзорными обрамлениями слуховых окон, а в верхней части сохранилась композиция, на которой ангел кого-то утешает, прижав к себе.

Точно неизвестно, когда были побелены своды и купол, но снимки начала XX века фиксируют их уже без росписей. При этом на стенах костела сохранился уникальный комплекс «оптических» алтарей без последующих перерисовок.

Кстати, Будславский костел славится не только иллюзорными росписями, но и деревянным алтарем в старой части костела, детали которого уменьшаются в глубину, создавая ложную перспективу, будто небольшое помещение тянется далеко вглубь. Все эти обманки вышли из ренессансной и барочной архитектуры Италии. Об этом уникальном алтаре мы недавно подробно писали в одной из наших статей.

Существование росписей в куполе подтвердил инвентарь костела 1822 года: «Посреди костела купол, вынесенный под крышу, весь в серый цвет с изображением Вознесения Богоматери в окружении ангелов. Ниже, по углам этого купола [на парусах] — четыре евангелиста с символами». Именно одного из таких ангелов и раскрыли реставраторы.

Строительные работы в интерьере были завершены в 1781 году. В 1782 году заключен и, как можно судить по тексту хроники, реализован контракт с Казимиром Антошевским, придворным художником мстиславского каштеляна Лопатинского, на роспись оптических алтарей — то есть алтарей, которые имитируют архитектуру. Антошевский выполнил главный алтарь, а также боковые алтари Св. Франциска, распятого Иисуса, Св. Антония и Св. Анны, Св. Барбары, Св. Иосифа и Св. Тадеуша.

Антошевский также расписал костел Святого Тадеуша Апостола в Лучае, который находится неподалеку от Будслава, где художник создал еще пять оптических алтарей. Позднее, видимо, он перебрался в Минск, где, если верить известному очерку Владислава Сырокомли, стал лучшим художником в городе и расписал все интерьеры архикафедры.

В Будславском костеле, вероятно, работал еще один художник, по крайней мере, некоторые росписи сильно отличаются от работ Антошевского, так как выполнены в технике гризайль (то есть оттенками одного цвета). Эти росписи были выполнены в 1801 году, но имя мастера в хронике не записано.

До раскрытия росписей на куполе искусствоведы, основываясь на описаниях, относили их к кисти Антошевского, но теперь, когда они снова открыты, атрибуция может быть изменена. Впрочем, несмотря на раскрытие, росписи сегодня почти не читаются и требуют дальнейших реставрационных работ.

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