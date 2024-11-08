Момент истины
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 8.11.2024, 11:31
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Так приходит прозрение и понимание.
Читая по бумажке на Валдайском форуме, Путин сообщил, что «наступает момент истины», когда «прежнее устройство мира безвозвратно уходит». Что-то подобное говорила Германия, начиная Первую (вместе с Австро-Венгрией) и Вторую мировые войны.
Дальше Путин, эхом повторив одного известного в прошлом деятеля, сообщил, что «это даже не схватка за власть или за геополитическое влияние, это столкновение самих принципов, на которых будут строиться отношения стран и народов на следующем историческом этапе».
Сейчас мы вам нарисуем эти «принципы», а вы сами узнайте портрет страны, которая «строит отношения» на их основе.
Итак, вот они – гарантировать безопасность своей соседки, а затем на нее напасть (так же поступила Германия в 1914-м, атаковав Бельгию).
Подписать два договора о границах, а затем предательски, подло ударить в спину, сознавая, что тот, кого бьешь, слабея тебя (так поступала Германия перед Второй мировой, нападая на слабые страны).
Развязать репрессии внутри страны, уничтожив гражданские организации, практически ликвидировать политическую жизнь, посадить в тюрьму или выдавить из страны сотни оппонентов, а некоторых погубить (это осужденная на Нюрнбергском процесс практика нацистской Германии и фашистской Италии).
Как вам портрет принципов? Для «построения отношений стран и народов»? Вы узнали, кто на нем изображен?
Если да, то вот он – момент истины. Так приходит прозрение и понимание, где и с кем мы очутились.
Телеграм-канал «СерпомПо»