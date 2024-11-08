Украинские командос поразили российский радар «древним» управляемым снарядом 1 8.11.2024, 11:59

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Спецназовцы пронесли громоздкий лазерный целеуказатель в Курскую область.

Силы специальных операций Украины проникли на территорию Курской области с громоздкими частями лазерной системы целеуказания времен Холодной войны, а затем атаковали критически важный российский радар ПВО высокоточными артиллерийскими снарядами. Об этом пишет Kyiv Post.

В ходе рейда в Курской области использовалось устаревшее оружие — американские гаубичные снаряды M712 Copperhead калибра 155 мм с лазерным наведением. Об их применении во время боевых действий в Украине прежде не сообщалось.

Группа спецназа использовала три снаряда, которые были выпущены из американской буксируемой гаубицы M777, чтобы поразить радар на вышке связи возле российских деревень Правда и Мартыновка, в 8 км от Суджи. Сообщалось о двух попаданиях.

Первым об боеприпасах Copperhead сообщил российский провоенный Telegram-канал. 1 ноября был опубликован файл, который, предположительно, был переводом на русский отчета об извлеченных уроках, составленного украинскими ССО во время боестолкновений в Курской области.

Издание Kyiv Post изучило документ и обнаружило, что он соответствует содержанию украинской военной доктрины и стандартам отчетности ССО.

В разделе отчета о том, как агенты ССО вызвали артиллерийский огонь по целям за российскими позициями, подробно описывается, как группа из восьми человек подъехала, а затем занесла лазерный целеуказатель на расстояние 2,25 км от российского радара. Затем был вызван удар Copperhead с украинской стороны границы.

Два снаряда сработали так, как и было задумано, напрямую поразив антенны радара. Третий промахнулся, потому что его оптический датчик был поврежден еще до выстрела, говорится в отчете.

По видеокадрам и тексту документа удалось установить лазерную систему, которая использовалась при атаке — Leonardo Type 163 Laser австралийского производства. Они применяются Австралийскими силами обороны (ADF) и некоторыми странами НАТО.

В открытых источниках сообщается, что четыре системы приобрели в 2021 году за 1 миллион долларов США.

Боеприпас Copperhead

США разработали высокоточный кумулятивно-фугасный управляемый снаряд Copperhead в 1970-х годах. Он предназначался для применения против советских войск, но впервые его использовали в во время войны в Персидском заливе в 1991 года.

В боеприпасе содержится электроника, которая считалась передовой прежде, но сейчас в значительной степени устарела.

Стоимость снаряда Copperhead

По оценкам аналитиков, один снаряд M712 Copperhead стоил 50-70 тысяч долларов, а в 1995 году у США было около 20 000 таких боеприпасов. Пентагон снял Copperhead с вооружения в середине 1990-х годов после экспорта небольших партий в Египет, Иорданию, Ливан и Тайвань.

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