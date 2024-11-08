El Pais: Украина начала «дипломатическое наступление» 8.11.2024, 12:34

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Чтобы сохранить помощь США при Трампе.

Украина начала активную дипломатическую кампанию, направленную на убеждение Дональда Трампа в том, что военная помощь для Киева не может быть прекращена, поскольку это может повлиять на глобальное лидерство США.

Об этом сообщает El Pais.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал важность поддержки США, заявляя, что без нее страна окажется в затруднительном положении.

Во время своей предвыборной кампании Трамп обещал прекратить миллиардные поставки оружия Украине и сосредоточиться на быстром завершении войны, даже если это потребует территориальных уступок в пользу России. Зеленский, однако, надеется, что заявления Трампа во время кампании и его реальные шаги как президента могут отличаться.

Зеленский уже начал коммуникацию с Трампом, поздравляя его с победой на выборах и выражая надежду на «новую эру для всех нас». В телефонном разговоре украинский президент назвал Трампа лидером, способным достичь «исторического результата», и подчеркнул важность американской поддержки.

Кроме того, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что отношения с Трампом имеют стратегическое значение для Украины.

На состоявшемся недавно Киевском экономическом форуме эту тему активно обсуждали как представители бизнеса, так и политические деятели, поскольку от позиции нового президента США может зависеть будущее решение конфликта.

Зеленский и его команда надеются, что даже если Трамп ограничит прямые военные поставки, он продолжит поддержку Украины через другие каналы.

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