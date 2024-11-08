Два белорусских метеозонда приземлились в Польше 1 8.11.2024, 12:47

К ним была прикреплена контрабанда.

В пятницу утром в Подляском воеводстве Польши были обнаружены два метеозонда белорусских контрабандистов. К ним были прикреплены упаковки с сигаретами, сообщает RMF24.

Сегодня утром один из жителей Кольно позвонил и сообщил, что на виадуке около населенного пункта Стависки висит шар с прикрепленным к нему грузом. Мужчина снял «посылку» и привез его в полицейский участок. В ней были сигареты без польских акцизных марок.

Еще одну «посылку», прикрепленную к метеозонду нашли в поле около населенного пункта Шацилувки Сокульского повета.

Это не первый случай, когда в районах, прилегающих к границе с Беларусью обнаруживают метеозонды контрабандистов.

В сентябре особенно активно метеозонды использовали контрабандисты для переправки сигарет из Беларуси в Литву. В последние недели все чаще аналогичную тактику они применяют и на границе с Польшей. Использования метеозондов зависит от погодных условий, они не управляются и летят по ветру.

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