ЦАХАЛ проводит операцию по вывозу израильтян из столицы Нидерландов 8.11.2024, 13:11

Трое израильских болельщиков считаются пропавшими без вести.

На улицах Амстердама неизвестные жестоко атаковали болельщиков из Израиля, приехавших на матч между местным «Аяксом» и «Маккаби» из Тель-Авива (5:0). Три фаната до сих пор считаются пропавшими без вести, а ЦАХАЛ уже начал операцию по вывозу израильтян из столицы Нидерландов.

По информации The Times of Israel, сразу после завершения матча на «Амстердам-Арена» неизвестные в масках совершили жестокие нападения на израильских фанатов, в частности, с использованием ножей. На видео, появившихся в соцсетях, видно, что некоторые из нападавших несли палестинские флаги и кричали «свободная Палестина».

А после атаки на улицах города нападавшие также врывались в гостиницы, где остановились израильтяне.

Министерство иностранных дел Израиля подтвердило, что, по меньшей мере, 10 граждан страны пострадали в результате нападений на футбольных болельщиков.

Однако, по неподтвержденным данным, тех, кто получил ранения, уже около 30 человек, а по сообщениям МИД, еще трое израильтян считаются пропавшими без вести.

Израильтян, посещавших Амстердам, призвали не покидать своих гостиниц, а новый министр иностранных дел страны Гидеон Саар поручил дипломатам, расположенным в соседних европейских посольствах, отправиться в Нидерланды и усилить миссию Израиля.

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