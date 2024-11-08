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ЦАХАЛ проводит операцию по вывозу израильтян из столицы Нидерландов

  • 8.11.2024, 13:11
ЦАХАЛ проводит операцию по вывозу израильтян из столицы Нидерландов

Трое израильских болельщиков считаются пропавшими без вести.

На улицах Амстердама неизвестные жестоко атаковали болельщиков из Израиля, приехавших на матч между местным «Аяксом» и «Маккаби» из Тель-Авива (5:0). Три фаната до сих пор считаются пропавшими без вести, а ЦАХАЛ уже начал операцию по вывозу израильтян из столицы Нидерландов.

По информации The Times of Israel, сразу после завершения матча на «Амстердам-Арена» неизвестные в масках совершили жестокие нападения на израильских фанатов, в частности, с использованием ножей. На видео, появившихся в соцсетях, видно, что некоторые из нападавших несли палестинские флаги и кричали «свободная Палестина».

А после атаки на улицах города нападавшие также врывались в гостиницы, где остановились израильтяне.

Министерство иностранных дел Израиля подтвердило, что, по меньшей мере, 10 граждан страны пострадали в результате нападений на футбольных болельщиков.

Однако, по неподтвержденным данным, тех, кто получил ранения, уже около 30 человек, а по сообщениям МИД, еще трое израильтян считаются пропавшими без вести.

Израильтян, посещавших Амстердам, призвали не покидать своих гостиниц, а новый министр иностранных дел страны Гидеон Саар поручил дипломатам, расположенным в соседних европейских посольствах, отправиться в Нидерланды и усилить миссию Израиля.

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