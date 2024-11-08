В Мозыре ГАИ со стрельбой остановила Ford

В Мозыре ГАИ со стрельбой остановила Ford1
- 8.11.2024, 13:23
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Похожий случай произошел и в Борисове.
В Мозыре сотрудникам ГАИ пришлось использовать табельное оружие для остановки Ford, которым управлял пьяный водитель. Видео инцидента опубликовала пресс-служба МВД.
Инспекторы подали сигнал об остановке водителю Ford. Мужчина это требование проигнорировал и ускорился. Началось преследование.
«Водитель вел автомобиль агрессивно, создавая реальную угрозу участникам дорожного движения. Выехав за пределы райцентра, инспекторы приняли решение об использовании табельного оружия для остановки транспортного средства», — сообщили в МВД.
После неоднократных предупреждений инспектор произвел выстрел в воздух, а затем — прицельный по колесам, авто остановилось.
За рулем оказался 32-летний местный житель. Его медицинское освидетельствование показало 1,9 промилле алкоголя.
В отношении нарушителя составлено 9 административных материалов. Мужчине назначили арест и штраф в размере 200 базовых величин (8 тысяч рублей) с лишением права управления всеми видами транспорта сроком на 5 лет.
Похожий случай произошел вечером 7 ноября в Борисове. 7 ноября на улице Гагарина экипаж ГАИ обратил внимание на Nissan Almera, который обогнал их автомобиль в запрещенном месте. Инспекторы включили проблесковые маячки, озвучили по громкоговорителю требование об остановке, но водитель на него не отреагировал и попытался скрыться.
Во время погони водитель Nissan не справился с управлением и легковушка перевернулась. За рулем авто находился 30-летний борисовчанин. Его освидетельствование показало 2,56 промилле.
В отношении нарушителя составили протоколы и поместили в изолятор временного содержания, автомобиль доставили на охраняемую стоянку.