В Мозыре ГАИ со стрельбой остановила Ford 1 8.11.2024, 13:23

1,856

Похожий случай произошел и в Борисове.

В Мозыре сотрудникам ГАИ пришлось использовать табельное оружие для остановки Ford, которым управлял пьяный водитель. Видео инцидента опубликовала пресс-служба МВД.

Инспекторы подали сигнал об остановке водителю Ford. Мужчина это требование проигнорировал и ускорился. Началось преследование.

«Водитель вел автомобиль агрессивно, создавая реальную угрозу участникам дорожного движения. Выехав за пределы райцентра, инспекторы приняли решение об использовании табельного оружия для остановки транспортного средства», — сообщили в МВД.

После неоднократных предупреждений инспектор произвел выстрел в воздух, а затем — прицельный по колесам, авто остановилось.

За рулем оказался 32-летний местный житель. Его медицинское освидетельствование показало 1,9 промилле алкоголя.

В отношении нарушителя составлено 9 административных материалов. Мужчине назначили арест и штраф в размере 200 базовых величин (8 тысяч рублей) с лишением права управления всеми видами транспорта сроком на 5 лет.

Похожий случай произошел вечером 7 ноября в Борисове. 7 ноября на улице Гагарина экипаж ГАИ обратил внимание на Nissan Almera, который обогнал их автомобиль в запрещенном месте. Инспекторы включили проблесковые маячки, озвучили по громкоговорителю требование об остановке, но водитель на него не отреагировал и попытался скрыться.

Во время погони водитель Nissan не справился с управлением и легковушка перевернулась. За рулем авто находился 30-летний борисовчанин. Его освидетельствование показало 2,56 промилле.

В отношении нарушителя составили протоколы и поместили в изолятор временного содержания, автомобиль доставили на охраняемую стоянку.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com